Родичі полонених в "Л/ДНР" мітингували під посольством Франції в Україні

Родичі осіб, які знаходяться у полоні на територіях "ЛНР" і "ДНР", провели акцію під стінами посольства Франції в Україні в пошуку допомоги міжнародних партнерів у розшуку рідних.

Участь в акції взяли понад 10 осіб, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Вони тримали у руках плакати із написами "FreeShevandin", "FreeMatyushenko", "FreeBondarenko", "FreeCherkas", "FreeKuris", "FreeStavtsev", "FreePieih", "FreeFedoruk", "FreeBoranov", "FreeZasipka" і фото рідних.

Акція родичів полонених / Фото: Олена Худякова, Укрінформ

"Ми шукаємо допомоги на міжнародному рівні, ми будемо звертатися до глав держав, тих, які нас підтримують і весь час надають Україні всебічну допомогу. Почали ми з посольства Франції, бо Макрон входить у нормандський формат, і ми проситимемо озвучити прізвища наших рідних у нормандському форматі, якщо в Мінському форматі їх звільнення неможливе", - повідомила дружина Олега Шевандіна Лариса.

Вона поінформувала, що її чоловіка викрали у Дебальцево 1 травня 2015 року і він є у списках на обмін у ТКГ у Мінську з боку України, а в ОРДЛО його у своїх списках не підтверджують.

"Так може продовжуватися просто безкінечно, і ніхто ту сторону переговорів не змушує підтверджувати наших рідних у списках, не дивлячись на численні докази того, що їх схопили і вони там знаходяться. З іншого боку, я особисто не впевнена, що на кожній Мінській зустрічі мій чоловік подається і обговорюється", - сказала Шевандіна.

За її словами, такі акції триватимуть упродовж тижня. "Це все займає якийсь час. Ми всюди домовляємося про зустрічі із послами, щоб був двосторонній зв'язок, - ми будемо передавати документи і спілкуватися", - уточнила Шевандіна.

Також, за її словами, сьогодні активісти ще підуть під посольство Польщі, завтра - під посольство Литви, у п'ятницю будуть посольства Німеччини і Канади, "і ще спілкуємося з посольством США". Шевандіна поінформувала, що у кожному випадку час для таких заходів обговорюється окремо з посольствами.

У посольство Франції наприкінці акції для зустрічі із послом зайшли 4 активістів.

Станом на 30 квітня 2020 року в полоні бойовиків перебувають 214 осіб.