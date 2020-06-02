Єрмак пояснив, хто має бути залучений з боку "Л/ДНР" до переговорного процесу

До переговорів із врегулювання на сході мають бути залучені визнані представники громадянського суспільства Донбасу, а не бойовики.

Про це перед початком візиту в Берлін в інтерв’ю німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung заявив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

«Якщо такі представники населення мають бути залучені до переговорного процесу, то вони повинні бути непричетними до військових дій або вбивств наших солдат, а також нічого не мати спільного з сепаратистськими та терористичними організаціями. Це мають бути визнані представники громадянського суспільства», - цитує газета слова Єрмака.

Видання нагадує: коли нещодавно Київ оголосив про наміри створити ще один орган у рамках Мінського процесу з «представниками населення» тимчасово окупованих територій на сході України, це викликало протести в Україні та не знайшло погодження у Москві.

Єрмак зазначив, що триваючі роками у двотижневому ритмі переговори в Мінську «практично не були переговорами», рішення Паризького саміту нормандського формату фактично не виконуються: чи не кожного дня гинуть українські солдати, а переговори ТКГ, які з березня проходять у відеоформаті, до цього часу не узгодили нові пункти розведення. Єдиним видимим успіхом з моменту саміту залишається обмін полоненими між Україною, Росією і «народними республіками», але й надалі лишаються під арештом чимало осіб, які розглядаються сторонами як кандидати на обмін.

«Це дуже заважає нам просуватися по всіх інших питаннях», - сказав керівник Офісу Президента України.

Він наполягає, що всі домовленості саміту мають бути реалізованими, а саме: припинення вогню, розведення, розмінування, доступ ОБСЄ і Червоного Хреста до ув’язнених на неконтрольованих Україною територіях, а також обмін полоненими у форматі «всіх на всіх».

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Торкнувся Єрмак і питання виборів у так званих республіках. Він зазначив, що проведення виборів на Донбасі можливо лише «після того, як будуть виконані вимоги безпеки, зокрема виведені іноземні війська і незаконні збройні формування, і як Україна поверне контроль над своїм кордоном». Після цього, за його словами, можна буде думати про вибори там за умови, що буде можливою безперешкодна діяльність ЗМІ і політичних партій, а також міжнародних спостерігачів.

Як повідомлялося, 2 червня Єрмак і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснять візит у Берлін.