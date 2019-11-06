Австрія виділила мільйон євро допомоги для Донбасу
Про це повідомляється на сайті Федерального міністерства європейських, інтеграційних та закордонних справ Австрії.
"Австрія підтримує Україну в триваючій понад 5 років кризі. З виділенням 1 мільйона євро ми хочемо полегшити гуманітарний доступ та підтримати операції з розмінування в регіоні конфлікту", - заявив глава МЗС Австрії Александр Шалленберг.
В австрійському зовнішньополітичному відомстві зазначили, що незважаючи на прогрес у питанні врегулювання бойових дій, гуманітарна ситуація в постраждалих районах України "продовжує викликати занепокоєння". З посиланням на дані ООН повідомляється про 3,5 млн осіб, які потребують терміново гуманітарної допомоги.
Зазначається, що австрійські неурядові організації допомагають цивільному населенню на Донбасі з вирішенням побутових питань та надають медичну допомогу, психосоціальну підтримку та юридичні консультації. На продовження такої діяльності австрійський уряд і виділив 500 тис. євро.
Водночас цивільне населення на Донбасі стикається з постійною загрозою протипіхотних мін. Вказується на те, що, за даними Служби гуманітарної допомоги Європейської Комісії (ECHO), Україна наразі є третьою найбільш постраждалою країною, після Афганістану та Сирії, за рівнем смертей цивільного населення від мін та невибухлих боєприпасів. Саме тому інші 500 тис. євро надають МКЧХ – одній з небагатьох міжнародних організацій з доступом до ОРДЛО, яка виступила раніше із закликом до розмінування територій.
Кошти будуть виділені з австрійського Фонду закордонних катастроф (AKF).