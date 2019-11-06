Австрія виділила мільйон євро допомоги для Донбасу

Рада міністрів Австрії під час засідання 6 листопада прийняла рішення про надання 500 тис. євро МКЧХ та ще 500 тис. євро австрійським неурядовим організаціям для пом'якшення наслідків бойових дій на Донбасі.

Про це повідомляється на сайті Федерального міністерства європейських, інтеграційних та закордонних справ Австрії.

"Австрія підтримує Україну в триваючій понад 5 років кризі. З виділенням 1 мільйона євро ми хочемо полегшити гуманітарний доступ та підтримати операції з розмінування в регіоні конфлікту", - заявив глава МЗС Австрії Александр Шалленберг.

В австрійському зовнішньополітичному відомстві зазначили, що незважаючи на прогрес у питанні врегулювання бойових дій, гуманітарна ситуація в постраждалих районах України "продовжує викликати занепокоєння". З посиланням на дані ООН повідомляється про 3,5 млн осіб, які потребують терміново гуманітарної допомоги.

Зазначається, що австрійські неурядові організації допомагають цивільному населенню на Донбасі з вирішенням побутових питань та надають медичну допомогу, психосоціальну підтримку та юридичні консультації. На продовження такої діяльності австрійський уряд і виділив 500 тис. євро.

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Водночас цивільне населення на Донбасі стикається з постійною загрозою протипіхотних мін. Вказується на те, що, за даними Служби гуманітарної допомоги Європейської Комісії (ECHO), Україна наразі є третьою найбільш постраждалою країною, після Афганістану та Сирії, за рівнем смертей цивільного населення від мін та невибухлих боєприпасів. Саме тому інші 500 тис. євро надають МКЧХ – одній з небагатьох міжнародних організацій з доступом до ОРДЛО, яка виступила раніше із закликом до розмінування територій.

Кошти будуть виділені з австрійського Фонду закордонних катастроф (AKF).