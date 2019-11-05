На Донбас доставили майже 20 тонн допомоги для медзакладів

Протягом останніх кількох місяців в рамках стратегічної гуманітарної ініціативи українських військових «Допомога Схід» на Донбас доставлено майже 20 тонн цільової гуманітарної допомоги медичного призначення на загальну суму 5,5 мільйона гривень.

Про це повідомляє “Голос України”.

“За останні місяці цього року в рамках стратегічної гуманітарної ініціативи українських військових «Допомога Схід» на Донбас доставлено майже 20 тонн цільової гуманітарної допомоги медичного призначення, яка оцінюється в суму 5,5 мільйона гривень”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, гуманітарний вантаж, який містить одноразові набори для проведення медичних втручань; захисні покриття для операційних; медичний одяг та ліжка; засоби гігієни для тяжкохворих та тяжкопоранених; інвалідні візки та ін., призначений для 17 медичних закладів, які обслуговують цивільне населення, яке мешкає у населених пунктах, наближених до лінії фронту. Це лікарні у Станиці Луганській, Світлодарську, Святогірську, Краматорську, Попасній та інших населених пунктах Донецької та Луганської областей.

За словами заступника начальника Генштабу ЗСУ Сергія Наєва, гуманітарні проєкти військових стали надзвичайно ефективним та результативним сегментом відносин між суспільством і Збройними Силами. “Ми збудували власну модель допомоги мирним мешканцям Донбасу, яка є успішною завдяки об’єднанню сил влади, громади, військових та благодійників. Це доволі збалансована система, елементи якої ефективно взаємодіють та підтримують один одного. Результати роботи цієї системи говорять самі за себе», — цитує Наєва видання.

Стратегічну ініціативу «Допомога Схід», як багатопрофільну та різнопланову програму цілеспрямованих дій щодо допомоги мирним жителям Донецької та Луганської областей, було започатковано у травні 2018 року Сергієм Наєвим на посаді Командувача об’єднаних сил. У цьому році проєкт «Допомога Схід» підтриманий начальником Генштабу Русланом Хомчаком.

В реалізації проєкту беруть участь військові підрозділи, військово-цивільні адміністрації, гуманітарні, транспортні та благодійні організації. Він розроблений та координується військовими і впроваджений за допомогою Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України на чолі з Леонідом Костюченком та французької Асоціації «Медична та благодійна допомога Франція — Україна» під керівництвом Діани Дольс. У роботі проєкту також бере участь БО «Благодійний фонд Варнави».

Фото: armyinform.com.ua