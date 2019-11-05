День на Донбасі: втрат немає, під Золотим розмінували понад 14 гектарів

Російські окупаційні війська станом на 18.00 вівторка, 5 листопада, тричі обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі. Втрат серед наших військовослужбовців немає.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ОС.

"Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 3 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - зазначається у повідомленні.

Усі обстріли по позиціях Об'єднаних сил зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід": неподалік Водяного, що на Приазов'ї – з ручних та станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї; біля Старогнатівки – з великокаліберних кулеметів; поблизу Лебединського – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

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Впродовж поточної доби втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил немає.

У штабі також повідомляють про продовження заходів на ділянці розведення №2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області. "Проходить технічне обстеження, розмінування доріг та узбіч, очистка місцевості, забрудненої вибухонебезпечними предметами. Задіяні 5 груп ДСНС України загальною чисельністю 24 особи. На це час обстежено 14,1 гектара території ділянки розведення №2. Вилучено 20 вибухонебезпечних предметів", - додали в пресцентрі.

Також українська сторона готується до розведення сил та засобів на ділянці №3 (Богданівка - Петрівське). Початок заходів попередньо заплановано на 8 листопада 2019 року при умові дотримання режиму "тиша" на цій ділянці впродовж 7 діб.