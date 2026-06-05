Швейцарія посилить прикордонний контроль через саміт G7 у Франції

Швейцарія розгорне на своїй території близько чотирьох тисяч військовослужбовців для посилення заходів безпеки на час проведення саміту Групи семи у Франції в середині червня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters із посиланням на представників швейцарської армії.

"Швейцарія розгорне близько 4 тис. військовослужбовців на своїй території для посилення заходів безпеки, оскільки світові лідери зберуться на саміт Групи семи у сусідній Франції в середині червня", - повідомили швейцарські військові.

Саміт, який відбудеться 15-17 червня на березі Женевського озера у французькому місті Евіан-ле-Бен, збере лідерів провідних економік світу, зокрема президента США Дональда Трампа, а також інші делегації високого рівня.

Очікуються протести під час проведення саміту.

Масштаб заходу та його близькість до швейцарського кордону вимагають тісної координації між цивільною та військовою владою, повідомили військові.

"Близькість до кордону створює серйозні труднощі для органів безпеки в кантонах Во, Женева та Вале. У результаті Федеральна рада та Парламент ухвалили рішення про допоміжне розгортання армії для забезпечення безпеки", - заявили представники швейцарської армії.

Військовослужбовці будуть захищати критично важливу інфраструктуру, зокрема аеропорт Женеви, посилювати прикордонний нагляд та моніторити ключові транспортні маршрути.

Військово-повітряні сили Швейцарії також посилять патрулювання повітряного простору країни, обмеження на використання повітряного простору діятимуть з 10 до 19 червня.

Як повідомляв Укрінформ, президент США Дональд Трамп прибуде на саміт лідерів G7 у Франції в червні, щоб обговорити штучний інтелект, торгівлю та боротьбу зі злочинністю.

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