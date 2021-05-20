Угорщина заблокувала угоду ЄС про торгівлю й розвиток із 79 країнами

Угорщина заблокувала нову угоду Євросоюзу про торгівлю й розвиток із країнами Африки, Карибського та Тихоокеанського басейнів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє U.S. News&World Report.

Таке рішення міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто пояснив тим, що реалізація цієї угоди спричинить наплив мігрантів до ЄС.

«Немає потреби в нових міграційних хвилях, особливо зараз», - сказав Сійярто у відеоролику, розміщеному у Фейсбуці.

Зазначається, що відмова Будапешта ратифікувати домовленість із 79 країнами, яку було погоджено учасниками переговорів ЄС у грудні, поставить під загрозу багаторічну роботу з оновлення Котонуської угоди 12-річної давнини та доповнення її новими положеннями щодо клімату, прав людини й міграції.

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Новий договір, що отримав назву «Пост-Котону», мав бути ратифікований усіма 27 країнами ЄС. Окрім крім торгівлі та допомоги, він передбачав способи повернення мігрантів, чиї клопотання про надання притулку в Євросоюзі відхилили.

Котонуська угода регулює відносини між ЄС та країнами Африки й Карибського та Тихоокеанського басейнів.

Як повідомлялося, у вівторок, 18 травня, Угорщина відмовилася підтримати заклик ЄС до припинення насильства на Блтзьклму Сході.