Угорщина не висилатиме російських дипломатів через вибухи у Чехії

Угорщина буде єдиною з держав «Вишеградської четвірки», яка не висилатиме дипломатів РФ на знак солідарності з Чехією.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Euractiv із посиланням на заяву міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто.

«Ми висловили солідарність, утім наразі не плануємо жодних інших кроків», - сказав Сійярто.

Раніше повідомлялося, що Польща та Словаччина, які разом із Чехією та Угорщиною входять до країн «Вишеградської четвірки» (V4), оголосили про видворення співробітників російських дипмісій. Це робиться на знак солідарності з Чехією, яка звинуватила співробітників російського ГРУ в організації вибухів на складах у Врбетіце у 2014 році.

Варто нагадати, що глава угорського уряду Віктор Орбан кілька днів тому не погодився з більш жорсткою щодо Москви версією заяви «Вишеградської четвірки» (V4), через що в підсумку був затверджений її м’якший варіант. Первинний варіант декларації, розроблений Польщею, був набагато жорсткішим, містив вимогу скасування проєкту газопроводу «Північний потік-2» і висловлював рішучу підтримку Україні та Білорусі. У ньому було сказано, що «Північний потік 2» негативно вплине на енергетичну безпеку Європи».

Як повідомлялося, 17 квітня уряд Чехії оголосив про рішення видворити 18 співробітників посольства РФ, яких вважають агентами російських спецслужб. У Чехії заявляють, що російські спецслужби є причетними до вибухів на складах боєприпасів у Врбетіце у 2014 році.

У відповідь Москва вислала 20 співробітників посольства Чехії, серед яких 16 дипломатів.

Після цього чеська сторона виступила з вимогою повернути назад усіх своїх депортованих працівників, а в разі відмови - привести кількісний склад посольств обох країн у відповідність.

23 квітня стало відомо, що Чехія і Росія погодили загальну кількість працівників диппредставництв, які повинні залишитися у столицях. У посольствах в Москві і Празі залишиться рівна кількість людей: по 7 дипломатів, 25 технічних працівників і 19 адміністративно-технічних працівників.