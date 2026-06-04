США уразили ще одне судно наркоторговців у Тихому океані

Американські військові завдали удару по ще одному судну наркоторговців у східній частині Тихого океану.

Про це повідомило Південне командування збройних сил США (SOUTHCOM) у соцмережі Х, передає Укрінформ.

«3 червня за вказівкою командувача SOUTHCOM генерала Френсіса Л. Донована, Об'єднана оперативна група Southern Spear завдала смертоносного кінетичного удару по судну, що експлуатується терористичними організаціями. Розвідка підтвердила, що судно проходило транзитом відомими маршрутами наркотрафіку у східній частині Тихого океану та брало участь в операціях з наркоторгівлі», - поінформували військові.

On June 3, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking… pic.twitter.com/wCHvnSJf3O — U.S. Southern Command (@Southcom) June 4, 2026

Зазначається, що під час цієї операції було вбито двох чоловіків-наркотерористів, жоден військовослужбовець США не постраждав.

Газета The Washington Post зазначила, що загальна кількість людей, які загинули внаслідок атак американських військових на ці судна, зросла щонайменше до 207 з початку вересня минулого року, коли адміністрація Трампа почала переслідувати тих, кого вона називає «наркотерористами».

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Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня американські військові завдали ударів по чотирьох суднах наркоторговців у східній частині Тихого океану.