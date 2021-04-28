Туреччина купить у Росії 50 мільйонів доз вакцини Sputnik V

Туреччина підписала угоду з Росією на постачання 50 млн доз вакцини Sputnik V. Першу партію очікують в травні. Угода передбачає також передачу технологій для виробництва Sputnik V в Туреччині.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу з посиланням на заяву міністра охорони здоров’я Туреччини.

«Туреччина підписала угоду на отримання 50 мільйонів доз вакцини Sputnik V протягом шести місяців. Перше постачання відбудеться у травні», - повідомив Фахреттін Коджа.

За словами міністра, наразі досягнуто завершальної стадії затвердження вакцини Sputnik V та досягнуто домовленості про її закупівлю.

Окрім постачання готової вакцини угода передбачає передачу технологій для виробництва Sputnik V в Туреччині.

Зараз у Туреччині вакцинацію проводять двома вакцинами - китайською Sinovac та німецькою Biontech. До червня кількість вакцини Biontech, яку буде поставлено в країну, перевищить 30 млн доз.

За словами міністра, переговори про постачання вакцини тривають з іншими виробниками.

Також йде активна робота над створенням власної вакцини.

Станом на 19.00 сьогодні в країні повністю вакциновано більш як 8,7 млн осіб, першу дозу отримали ще 13,6 млн.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Словацький інститут контролю за за лікарськими засобами заявив, що під час перевірки російської вакцини Sputnik V у препараті були виявлені клітини, які допомагають розмножувати дефектний вірус. Відповідно до стандартів безпеки медпрепаратів, такі клітини використовуються на етапі виробництва, але їх не має бути у готовій вакцині. Цей висновок став причиною того, що словацьке відомство з лікарських засобів не дозволило використовувати Sputnik V.

Бразильське відомство з питань лікарських засобів дійшло тих самих висновків, що і словацькі вчені, і Бразилія заборонила вакцинацію Sputnik V, попри те, що ситуація в цій латиноамериканській країні є загрозливою.