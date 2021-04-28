Туреччина купить у Росії 50 мільйонів доз вакцини Sputnik V

Туреччина купить у Росії 50 мільйонів доз вакцини Sputnik V

Укрінформ
Туреччина підписала угоду з Росією на постачання 50 млн доз вакцини Sputnik V. Першу партію очікують в травні. Угода передбачає також передачу технологій для виробництва Sputnik V в Туреччині.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу з посиланням на заяву міністра охорони здоров’я Туреччини.

«Туреччина підписала угоду на отримання 50 мільйонів доз вакцини Sputnik V протягом шести місяців. Перше постачання відбудеться у травні», - повідомив Фахреттін Коджа.

За словами міністра, наразі досягнуто завершальної стадії затвердження вакцини Sputnik V та досягнуто домовленості про її закупівлю.

Окрім постачання готової вакцини угода передбачає передачу технологій для виробництва Sputnik V в Туреччині.

Зараз у Туреччині вакцинацію проводять двома вакцинами - китайською Sinovac та німецькою Biontech. До червня кількість вакцини Biontech, яку буде поставлено в країну, перевищить 30 млн доз.

За словами міністра, переговори про постачання вакцини тривають з іншими виробниками.

Також йде активна робота над створенням власної вакцини.

Станом на 19.00 сьогодні в країні повністю вакциновано більш як 8,7 млн осіб, першу дозу отримали ще 13,6 млн.

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Як повідомляв Укрінформ, раніше Словацький інститут контролю за за лікарськими засобами заявив, що під час перевірки російської вакцини Sputnik V у препараті були виявлені клітини, які допомагають розмножувати дефектний вірус. Відповідно до стандартів безпеки медпрепаратів, такі клітини використовуються на етапі виробництва, але їх не має бути у готовій вакцині. Цей висновок став причиною того, що словацьке відомство з лікарських засобів не дозволило використовувати Sputnik V.

Бразильське відомство з питань лікарських засобів дійшло тих самих висновків, що і словацькі вчені, і Бразилія заборонила вакцинацію Sputnik V, попри те, що ситуація в цій латиноамериканській країні є загрозливою.

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