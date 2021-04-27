Бразилія знайшла в російській вакцині дефекти і забракувала Sputnik V
Укрінформ
Бразильський регулятор охорони здоров'я Anvisa відмовився від імпорту російської вакцини Sputnik V від коронавірусу для боротьби з другою хвилею COVID-19.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
Правління Anvisa, що складається з п'яти осіб, одноголосно проголосувало проти російської вакцини після того, як технічний персонал регулятора виявив «невід'ємні ризики» і «серйозні» дефекти в препараті, посилаючись на відсутність інформації, яка гарантує безпеку вакцини, її якість та ефективність.
Ключовою проблемою була наявність у вакцині аденовірусу, здатного відтворюватися, що, за словами менеджера Anvisa з ліків і біологічних продуктів Густаво Мендеса, є «серйозним» дефектом.
Як повідомлялося, в Росії померли чотири людини після того, як їм зробили щеплення вакциною Sputnik V, ще шість осіб мали серйозні побічні ефекти.
Фото: CTK Photo / Укрінформ