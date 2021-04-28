Словацькі експерти знайшли небезпечні домішки у російському Sputnik V

Під час перевірки російської вакцини Sputnik V Словацький інститут контролю за лікарськими засобами (ŠUKL) виявив чужорідні клітини, які не повинні були бути у вакцині.

Про це пише чеський Denik, передає Укрінформ.

«Це клітини, які допомагають розмножувати дефектний вірус ще під час виробництва. Однак, згідно з європейськими стандартами, вони не повинні потрапити в саму вакцину», - пояснила вірусолог Тетяна Бетакова з Біомедичного центру Словацької академії наук. За її словами, в Європі дотримуються цих критеріїв і тому не ставлять під загрозу здоров’я людей.

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За даними словацької газети Sme, цей висновок ŠUKL став причиною того, що словацьке відомство з лікарських засобів не дозволило використовувати Sputnik V у країні, де протягом багатьох тижнів складовано двісті тисяч доз цього препарату.

«Вона ще не щеплена і, мабуть, ніколи не буде», - пише Denik, додаючи, що свою роль можуть грати також такі фактори як висловлена Братиславою підтримка Чехії у справі вибуху у Врбетиці. Саме сьогодні, 28 квітня, в Словаччині зі своїм першим закордонним візитом перебуває новий чеський міністр закордонних справ Якуб Кулганек. Він високо оцінив солідарність найближчих сусідів у дипломатичному скандалі з Росією. Словаччина вислала трьох російських шпигунів з дипломатичним прикриттям.

Бразильське відомство з питань лікарських засобів цими днями також дійшло тих самих висновків, що і словацькі вчені, і на основі цього Бразилія заборонила вакцинацію Sputnik V, попри те, що ситуація в цій латиноамериканській країні є дуже драматичною, йдеться далі у статті.

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Водночас в Угорщині в лабораторії продовжують вивчати російську вакцину. Останніми тижнями її виробник спробував перевезти всі 200 тисяч доз зі Словаччини до Угорщини. Але цього не вдалося зробити.

Як повідомлялося, скандал навколо поставок російської вакцини до Словаччини вибухнув 3 тижні тому. Словацький державний інститут контролю за лікарськими засобами дослідив вакцину, закуплену попереднім складом уряду, і дійшов висновку, що вона не ідентична тій, яка дістала схвалення наукового журналу The Lancet. Тоді словацькі експерти не змогли рекомендувати використання російської вакцини з огляду на недостатність інформації про неї. Однак було прийняте рішення про можливість схвалення після дослідження в лабораторії в Угорщині, результатів якого поки немає.

Через закупівлю двох мільйонів доз російської вакцини у Словаччині виникла урядова криза. Прем’єр-міністр Ігор Матович подав у відставку.