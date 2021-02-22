Британія послаблює карантин з 8 березня

Голова уряду Великої Британії Борис Джонсон оприлюднив план послаблення карантинних обмежень в країні, починаючи з 8 березня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.

Джонсон заявив про відновлення навчання у школах Британії з 8 березня в рамках поступового скасування карантинних обмежень у країні.

З 29 березня на вулиці дозволять зустрічатися групам з не більше шести осіб або членам не більш ніж двох домогосподарств. Також із цього дня у Британії дозволять групові заняття спортом надворі.

З 12 квітня почнуть працювати торгівельні заклади, що торгують другорядними товарами, перукарні та спортзали.

З 17 травня скасують більшість обмежень на вулиці за умови, що в групі буде менше ніж 30 людей. Паби та ресторани зможуть приймати відвідувачів у приміщенні, запрацюють кінотеатри та спортивні споруди.

З 21 червня в країні припинять дію усі карантинні обмеження.

За даними Worldometer, від початку пандемії у світі виявлено 112 115 989 випадків захворювання на COVID-19, зокрема 2 480 886 летальних, одужали 87 508 023 людини.