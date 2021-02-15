Першу дозу вакцини від COVID-19 отримали вже понад 15 мільйонів британців

У Британії першу дозу вакцини від коронавірусу отримали понад 15 мільйонів осіб, майже усі - з чотирьох груп ризику, яких планували прищепити першими.

Про це повідомляє Sky News, передає Укрінформ.

Загалом 15 062 189 осіб отримали першу дозу, це 22,5% від загальної кількості населення Великої Британії та 28,6% людей від 18 років.

Другу дозу вакцини отримали поки трохи більше за 537 тисяч осіб, що означає, що ця група вже має максимальний захист від COVID-19.

Першими вакцинували людей старших 70 років і молодших з хронічними хворобами.

Наступні у черзі - група 65+ та молодші люди з ризиковими хронічними хворобами. З них понад мільйон вже отримали запрошення на щеплення, приблизно стільки ж отримають його впродовж тижня.

Уряд країни планує до кінця квітня провакцинувати 17 мільйонів людей з пріоритетних груп 5-9, при цьому продовжуючи щеплення другою дозою тих, хто вже отримав першу.

Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон привітав подолання межі у 15 мільйонів вакцинованих пацієнтів. Він зазначив, що попереду ще «‎довгий шлях» і на ньому будуть труднощі.

Як пише видання, 22 лютого Джонсон презентує план виходу країни з локдауну.

Цими вихідними понад 60 парламентаріїв-консерваторів підтримали заклик до Джонсона встановити чіткий графік, що передбачатиме відкриття шкіл 8 березня та поступове зняття усіх обмежень до кінця квітня.

Джонсон, як повідомляється, виступає за більш обережний підхід, зазначаючи, що поки недостатньо даних про те, наскільки вакцинація сповільнить поширення вірусу.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 15 лютого зафіксовано понад 109,3 млн випадків зараження коронавірусом, з них - більше 2,4 млн летальних, одужали вже понад 81,4 млн осіб.

За даними Worldometer, у Британії з початку пандемії виявили 4 038 078 випадків COVID-19, з них – 117 166 летальних, одужали – 2 160 515 осіб.