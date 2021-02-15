У світі зафіксували понад 109,3 мільйона випадків COVID-19

У світі станом на ранок 15 лютого зафіксовано понад 109,3 млн випадків зараження коронавірусом, з них - понад 2,4 млн летальних, одужали вже понад 81,4 млн осіб.

Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.

Згідно з цими даними, у світі виявлені 109 390 539 випадків COVID-19, зокрема 2 411 501 – летальний, одужали 81 474 624 особи.

З початку нової доби зафіксовано 9 467 нових випадків, з них 4 099 у Мексиці. Загинуло 553 особи.

Лідерами за кількістю випадків COVID-19 у світовій статистиці є США (28 261 470), Індія (10 916 589), Бразилія (9 834 513), Росія (4 071 883), Велика Британія (4 038 078).

Коронавірус зафіксували у 219 країнах та територіях.

Україна посідає 17 місце у загальній статистиці.

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 14 лютого лабораторно підтверджено 1 271 143 випадки COVID-19, із них за добу 3094.