У Польщі за добу рекорд смертності через коронавірус - 548 осіб

У Польщі за минулу добу, 13 листопада, зафіксовано 25 571 новий випадок інфікування коронавірусом.

Водночас, за минулу добу померли 548 осіб, що є рекордом від початку пандемії COVID-19.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це у Твіттері інформує МОЗ Польщі.

Безпосередньо від COVID-19 померли 119 осіб, а 429 - від інших хвороб, ускладнених коронавірусною інфекцією.

Найбільше інфікованих виявлено у таких воєводствах: Сілезькому (адміністративний центр Катовіце) – 3453, Нижньосілезькому (Вроцлав) – 2794, Великопольському (Познань) – 2742, Мазовецькому (Варшава) – 2419.

Упродовж останньої доби у Польщі виконано понад 56 тис. тестів, від початку пандемії COVID-19 – понад 5,5 млн.

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Загальна кількість інфікованих у Польщі від початку пандемії становить майже 700 тис., більше 10 тис. померли. Вилікувалися вже понад 280 тис. осіб.

У лікарнях Польщі наразі перебувають 22 320 осіб. Підключені до апаратів ШВЛ 2126 осіб з коронавірусною інфекцією.

Як повідомлялося, від 7 листопада у Польщі запроваджено чергові обмеження у зв’язку з пандемією коронавірусу: закрилися заклади культури і торгівлі (крім аптек, продовольчих магазинів), учні 1-3 класів перейшли на дистанційне навчання.

Станом на 14 листопада вся Польща перебуває у "червоній" зоні з жорсткими обмеженнями, зокрема забороною масових зібрань більш як п’яти осіб.

По всій Польщі уряд країни створює додаткові тимчасові лікарні для пацієнтів із COVID-19 в усіх 16 воєводствах країни. Вони усі мають запрацювати з кінця листопада.

Фото: АА