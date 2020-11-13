Польща поки не збирається вводити локдаун

Польща поки не вводитиме так званий “національний карантин”, що означає локдаун країни, у зв’язку з тим, що кількість інфікованих коронавірусом упродовж останніх днів дещо зменшилася.

Про це у відеозверненні до поляків, розміщеному у Фейсбуці, зазначив глава польського уряду Матеуш Моравецький, передає кореспондент Укрінформу.

“Хоча рівень інфікування становить 65 на 100 тисяч населення, і це все ще багато, це перший сигнал стабілізації і свідчення того, що наша стратегія й обмеження приносять результат. Що це означає? Ми не мусимо зараз запроваджувати національний карантин”, - заявив Моравецький.

За його словами, у Польщі спільними зусиллями вдалося загальмувати рівень захворювань перед критичним пунктом, який визначено як 70-75 інфікованих на 100 тис. населення. Польський прем’єр закликав поляків й надалі залишатися вдома, аби уникати соціальних контактів.

Торкаючись питання вакцинації населення проти COVID-19 Моравецький підкреслив, що уряд РП вирішив, що воно буде добровільним, а вакцина – загальнодоступною. У першу чергу право вакцинуватися матимуть особи, яким загрожує найбільша небезпека: особи старшого віку, люди із складними захворюваннями, а також медики. За його словами, вакцина з’явиться у Польщі на початку наступного року.

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Як відомо, 7 листопада у Польщі було зафіксовано рекорд інфікування COVID-19 – 27 875 випадків і відтоді кількість інфікованих поступово зменшується. За минулу добу підтверджено 22 883 випадки інфікування, померли 275 осіб.

Загалом, у Польщі кількість інфікованих зросла до майже 650 тис., з яких майже 380 тис. – хворі в активній фазі. Коронавірус забрав життя понад 9 тис. жителів Польщі.

Фото: praszkiewicz/shutterstock.com