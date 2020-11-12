Експрезидент Польщі Коморовський заразився коронавірусом

Президент Польщі 2010-2015 рр. Броніслав Коморовський заразився коронавірусом.

Про це він повідомив у Фейсбуці, передає кореспондент Укрінформу.

“Я отримав позитивний результат тесту на коронавірус. Зараз маю симптоми, схожі на грип, і перебуваю на самоізоляції”,- написав Коморовський.

Він подякував за слова підтримки і побажання одужання.

Раніше стало відомо, що чинний президент Анджей Дуда нещодавно безсимптомно перехворів на COVID-19.

За останню добу у Польщі підтверджено 25 221 новий випадок інфікування коронавірусом, померли 430 пацієнтів. Загалом від початку пандемії у Польщі коронавірус виявлено у понад 618 тис. осіб, з них померли 8,3 тис.

У польських лікарнях нині перебуває майже 22 тис. пацієнтів з COVID-19, понад 2 тис. підключені до апаратів ШВЛ.

За даними Worldometer, у світі від початку пандемії виявлено 52 574 208 випадків коронавірусу, з них 1 291 891 летальний, одужало 36 767 109 людей.