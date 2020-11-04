Дуда вилікувався від COVID-19 і повертається до роботи

Президент Польщі Анджей Дуда наразі вже повертається до звичайного виконання своїх посадових обов’язків після того, як через підтверджений у нього COVID-19 перебував 10 діб на самоізоляції.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє RMF24 з посиланням на речника Дуди.

«Президент Анджей Дуда закінчив період самоізоляції після виявлення коронавірусу та повернувся до виконання обов’язків», - заявив речник глави Польщі.

Він наголосив, що Дуда отримав уже 2 негативні тести, а тому вважається здоровим і «може повернутися до роботи у звичайному режимі».

Сам речник, який також захворів, залишиться в самоізоляції на день довше.

Як відомо, Дуда отримав позитивний тест на коронавірус 24 жовтня.

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Епідеміологічна ситуація в Польщі все погіршується – за минулу добу в країні було підтверджено понад 24 тисячі нових випадків COVID-19.

Згідно з даними Worldometer, у світі зафіксовано 48 144 402 випадки коронавірусу, зокрема 1 224 691 летальний, одужали 34 505 689 осіб.