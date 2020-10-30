Дуда пропонує компроміс щодо абортів у Польщі

Президент Польщі запропонував передбачити в законодавстві норму, яка дозволяє переривати вагітність у разі високої ймовірності смерті новонароджених.

Як повідомляє Укрінформ з посиланням на Prezydent.pl, про це йдеться у відкритому листі Анджея Дуди.

“Враховуючи рекомендації Трибуналу, цей проєкт передбачає нове доповнення, яке відновлює можливість переривання вагітності відповідно до Конституції РП, лише у разі так званих летальних вад. Тобто коли медичний аналіз показує високу ймовірність народження мертвої дитини, або вона має невиліковну хворобу чи ваду, яка призведе до її смерті попри терапевтичні дії”,- написав Дуда.

Він додав, що в разі ухвалення цієї поправки у законодавстві знову буде три легальні підстави для переривання вагітності: загроза життю матері, вагітність унаслідок зґвалтування чи інцесту, тяжка вада плоду, що веде до його смерті.

Президент зазначив, що розраховує на широкий консенсус у цій справі та співпрацю влади й опозиції.

Глава польського уряду Матеуш Моравецький уже заявив про намір провести в наступний понеділок консультації з опозицією на тему пропозиції президента.

Як повідомляв Укрінформ, Конституційний трибунал Польщі 22 жовтня визнав, що аборт на підставі патології плоду порушує конституційний принцип захисту життя, пов'язаний з положенням про гідність людини.

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Це звужує легальне поле для абортів. Відтепер вагітність можна переривати лише за умови, що вона стала наслідком зґвалтування чи інцесту, або у разі загрози життю жінки.

Це рішення обурило багатьох поляків, на знак протесту громадяни вийшли на вулиці. Багатотисячні акції не вщухають дотепер.