Донька Дуди висловила незгоду з рішенням Конституційного трибуналу у справі про аборти

Свій відкритий лист донька Анджея Дуди розмістила у Твіттері.

“...Я не можу погодитися з наслідками, які несе собою вирок КТ. Мені здається, що депутати, які в Польщі приймають закони, повинні якомога швидше знайти розумне і компромісне вирішення нинішньої ситуації, що завершило б суперечку, яка виникла в результаті вироку”,- написала Дуда.

Вона зазначила, що так званий абортний компроміс, який існував в Польщі 27 років, хоч не був ідеальним, але був виваженим і прийнятним рішенням для більшості суспільства у питанні легального переривання вагітності.

Президент Польщі Анджей Дуда, який зараз перебуває на самоізоляції у зв’язку з інфікуванням СOVID-19, упродовж семи днів протестів не коментував ситуацію у країні. Лише у день оголошення вироку канцелярія президента Польщі повідомила, що Дуда позитивно ставиться до рішення трибуналу у цій справі.

Як повідомлялося, по всій Польщі сьомий день поспіль тривають багатотисячні протести проти рішення трибуналу про обмеження абортів.

Судді КТ Польщі 22 жовтня визнали, що аборт у випадку патології плоду порушує конституційний принцип захисту життя, що пов'язаний з положенням про гідність людини. Відтак це положення у законі “Про планування сім’ї, захисту людського плоду й умов можливого переривання вагітності” від 1993 року суперечить Конституції. Це рішення обурило багатьох поляків, які на знак протесту того ж дня вийшли на вулиці.

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Навіть до останнього рішення КТ Польщі польське законодавство у питаннях абортів було одним з найконсервативніших в Європі. Рішення КС Польщі звужує легальне поле в Польщі для здійснення абортів. Відтепер жінки зможуть переривати вагітність лише у випадку, коли під загрозою є життя жінки, або вагітність сталася в результаті зґвалтування чи інцесту.

Фото: Leszek Szymański/PAP