У Польщі – добовий рекорд інфікування COVID-19

У Польщі за минулу добу, 6 листопада, зафіксовано 27 875 нових випадків інфікування коронавірусом, що є рекордом від початку пандемії COVID-19.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це у Твіттері інформує МОЗ Польщі.

Найбільше інфікованих виявлено у таких воєводствах: Сілезькому (адміністративний центр Катовіце) – 4290, Мазовецькому (Варшава) - 2998, Великопольському (Познань) – 2451 та Малопольському (Краків) – 2450.

За минулу добу в Польщі померли 349 осіб. Безпосередньо від COVID-19 померли 49 осіб, а 300 - від інших хвороб, ускладнених коронавірусною інфекцією.

Упродовж останньої доби у Польщі виконано майже 67 тис. тестів, від початку пандемії COVID-19 – майже 5,2 млн.

Загальна кількість інфікованих у Польщі від початку пандемії становить понад півмільйона осіб, більше як 7,6 тис. померли. Вилікувалися вже понад 200 тис. осіб.

У лікарнях Польщі наразі перебувають 20 249 осіб. Підключені до апаратів ШВЛ 1 813 осіб з коронавірусною інфекцією.

Як інформувалося, від 7 листопада у Польщі запроваджуються нові обмеження у зв’язку з пандемією коронавірусу: закриваються заклади культури і торгівлі (крім аптек, продовольчих магазинів), учні 1-3 класів шкіл навчатимуться дистанційно.

Станом на 5 листопада вся Польща перебуває у "червоній" зоні з жорсткими обмеженнями, зокрема забороною масових зібрань більш як п’яти осіб.

По всій Польщі уряд країни створює додаткові тимчасові лікарні для пацієнтів із COVID-19 в усіх 16 воєводствах країни. Вони усі мають запрацювати з кінця листопада.