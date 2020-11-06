Польща вже витратила на боротьбу з коронавірусом близько $80 мільярдів

Уряд Польщі витратив на подолання епідемії коронавірусу та її наслідків майже 80 млрд доларів.

Про це заявив у п’ятницю глава польського уряду Матеуш Моравецький, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“На боротьбу з COVID-19 від початку пандемії ми витратили понад 300 млрд злотих (близько 80 млрд дол. - ред.)”,- заявив Моравецький.

Він зазначив, що на фінансову підтримку бізнесу, зокрема на програми “Фінансовий щит” й “Антикризовий щит”, витрачено загалом близько 150 млрд злотих (приблизно 40 млрд дол.).

Водночас голова Ради міністрів РП зауважив, що під час другої хвилі пандемії влада може витратити на підтримку бізнесу ще до 20 млрд злотих (понад 5 млрд дол.). Він уточнив, що мінімальна сума допомоги становитиме 9-10 млрд злотих, а у разі жорсткого локдауну - ще 10 млрд злотих додатково.

Як повідомлялося, за минулу добу у Польщі зафіксовано 27 086 випадків інфікування коронавірусом, померли 445 осіб. Це найбільша кількість померлих у країні за добу від початку пандемії.

Фото: АА