Польща вже витратила на боротьбу з коронавірусом близько $80 мільярдів

Польща вже витратила на боротьбу з коронавірусом близько $80 мільярдів

Укрінформ
Уряд Польщі витратив на подолання епідемії коронавірусу та її наслідків майже 80 млрд доларів.

Про це заявив у п’ятницю глава польського уряду Матеуш Моравецький, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“На боротьбу з COVID-19 від початку пандемії ми витратили понад 300 млрд злотих (близько 80 млрд дол. - ред.)”,- заявив Моравецький.

Він зазначив, що на фінансову підтримку бізнесу, зокрема на програми “Фінансовий щит” й “Антикризовий щит”, витрачено загалом близько 150 млрд злотих (приблизно 40 млрд дол.).

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Водночас голова Ради міністрів РП зауважив, що під час другої хвилі пандемії влада може витратити на підтримку бізнесу ще до 20 млрд злотих (понад 5 млрд дол.). Він уточнив, що мінімальна сума допомоги становитиме 9-10 млрд злотих, а у разі жорсткого локдауну - ще 10 млрд злотих додатково.

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Як повідомлялося, за минулу добу у Польщі зафіксовано 27 086 випадків інфікування коронавірусом, померли 445 осіб. Це найбільша кількість померлих у країні за добу від початку пандемії.

Фото: АА

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