У Польщі посилюють карантин - закривають школи й заклади торгівлі

У Польщі від суботи, 7 листопада, запроваджуються нові обмеження у зв’язку з пандемією коронавірусу: закриваються заклади культури і торгівлі, учні 1-3 класів шкіл навчатимуться дистанційно.

Як повідомив під час пресконференції у Варшаві глава польського уряду Матеуш Моравецький, обмеження попередньо діятимуть до 29 листопада, передає кореспондент Укрінформу.

“Після тривалої дискусії ми розширюємо наші правила безпеки”, - заявив Моравецький.

Він відзначив, що до кінця листопада вводиться дистанційне навчання в 1-3 класах середніх шкіл. Учителям виділятиметься по 500 злотих (близько 4 тис. грн) для закупівлі відповідного обладнання, необхідного для проведення дистанційного навчання.

За його словами, припиняється робота музеїв, театрів, кінотеатрів, магазинів і торговельних центрів, окрім аптек, продовольчих магазинів, закладів обслуговування. У магазинах площею менше 100 кв. м зможе перебувати 1 особа на 10 кв. м, у великих магазинах – 1 особа на 15 кв. м.

У Польщі й надалі працюватимуть готелі, але ними можуть користуватися лише особи у відрядженнях.

Моравецький зазначив, що у разі зростання кількості інфікованих до понад 75 випадків на 100 тис. жителів країна перейде в режим “національного карантину”.

Глава польського уряду також повідомив, що станом на сьогодні немає потреби на загальне проведення тестів серед населення.

Польський прем’єр звернувся до протестувальників проти обмеження абортів, аби вони це робили в Інтернеті, а не на вулицях.

У свою чергу глава МОЗ Польщі Адам Недзельський заявив, що за найбільш оптимістичним сценарієм стабілізація захворювань наступить на рівні 25-30 тис. інфікованих щодня. Він додав, що цей оптимістичний сценарій можливий у разі відсутності масових протестів в Польщі.

За минулу добу в Польщі зафіксували 24 692 нові випадки інфікування коронавірусом, померли 373 особи. Ці показники є рекордними в Польщі від початку пандемії COVID-19.

Станом на 4 листопада вся Польща перебуває у червоній зоні з жорсткими обмеженнями, зокрема, забороною масових зібрань більш як п’яти осіб.

Тим часом, в Польщі другий тиждень тривають вуличні протести після рішення Конституційного трибуналу, який 22 жовтня визнав, що аборт на підставі патології плода порушує конституційний принцип захисту життя, пов'язаний із положенням про гідність людини. Це звужує легальне поле для абортів, оскільки вагітність можна буде переривати лише за умови, якщо вона стала наслідком зґвалтування чи інцесту, або у разі загрози життю жінки. Рішення мало набути чинності після його публікації у Віснику законів, але цього не було зроблено у встановлені строки, до 3 листопада.

Фото: shutterstock.com