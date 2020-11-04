Заборону абортів у Польщі «поставили на паузу»

Рішення Конституційного трибуналу Польщі про обмеження абортів, публікація якого очікувалася до 3 листопада, не з’явилося у Віснику законів, а тому не набуло чинності.

Речник уряду Польщі Пьотр Мюллер на пресконференції зазначив, що зараз потрібно вгамувати емоції та розв'язати цю проблему у колі експертів, передає кореспондент Укрінформу.

“Ми всі потребуємо спокою в суспільстві та спокійної дискусії у колі експертів – юристів, лікарів, фахівців з етики. Я переконаний, що вгамування емоцій дозволить провести таку дискусію”,- заявив Мюллер.

Тим часом одна з лідерок протестного руху, активістка “Загальнопольського страйку жінок” Клементина Суханов заявила в ефірі Polsat News, що відмова уряду від публікації це вирішує проблему.

“Те, що уряд не опублікував рішення означає, що він ним тероризуватиме наступні кілька років. Цей так званий вердикт має бути якось скасовано. Те, що він далі лежатиме у шухляді, не вирішує справи”, - підкреслила активістка.

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Як повідомлялося, в Польщі другий тиждень тривають вуличні протести після рішення Конституційного трибуналу, який 22 жовтня визнав, що аборт на підставі патології плода порушує конституційний принцип захисту життя, пов'язаний з положенням про гідність людини.

Це звужує легальне поле для абортів, оскільки вагітність можна буде переривати лише за умови, якщо вона стала наслідком зґвалтування чи інцесту, або у разі загрози життю жінки. Рішення мало набути чинності після його публікації у Віснику законів.

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1 листопада організація “Загальнопольський страйк жінок”, яка ініціювала акції протесту, створила Консультативну раду, висунула перелік вимог до влади, а також відкинула компромісну пропозицію президента Анджея Дуди дозволити аборти у разі наявності у плода небезпечної для його життя вади.

Фото: Agencja Gazeta