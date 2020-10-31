На марш проти обмеження абортів у Варшаві вийшли близько 100 тисяч осіб

Близько 100 тис. людей зібралися в п’ятницю у центрі Варшави, аби висловити незгоду з рішенням Конституційного трибуналу про обмеження абортів.

Про це повідомила у Твіттері речниця варшавської мерії Кароліна Галецька.

“Близько 100 тис. протестувальників вийшли на вулиці Варшави”,- зазначила вона. При цьому Галецька зауважила, що підрахувати демонстрантів було складно, оскільки вони збиралися у трьох різних місцях, аби потім рушити до центру міста.

Ok.100 tys. protestujących jest teraz na ulicach @warszawa. Trzy miejsca z których rozpoczęły się przemarsze i napływ osób z różnych stron powodują trudności w oszacowaniu liczby protestujących. Na początku było ok. 50 tys., z upływem czasu liczba osób regularnie wzrastała. pic.twitter.com/0cgWtFML3A — Karolina Gałecka (@K_Galecka) October 30, 2020

Далі маніфестанти, серед яких був і мер Варшави Рафал Тшасковський, колоною попрямували до будинку лідера владної партії “Право і Справедливість” Ярослава Качинського. З нагоди акції на столичному Палаці культури і науки висвітлили символ протесту – червону блискавку.

Jesteśmy z Wami! ❤️ #StrajkKobiet pic.twitter.com/wLT1rG9in8 — Pałac Kultury i Nauki w Warszawie (@PalacKultury) October 30, 2020

Повідомляється, що поліція затримала близько 30 футбольних хуліганів, які намагалися перешкодити ході.

Як повідомляв Укрінформ, Конституційний трибунал Польщі 22 жовтня визнав, що аборт на підставі патології плоду порушує конституційний принцип захисту життя, пов'язаний з положенням про гідність людини.

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Це звужує легальне поле для абортів. Відтепер вагітність можна переривати лише за умови, що вона стала наслідком зґвалтування чи інцесту, або у разі загрози життю жінки.

Це рішення обурило багатьох поляків, на знак протесту громадяни вийшли на вулиці.

Президент Анджей Дуда запропонував компромісний варіант: передбачити у законі можливість переривання вагітності у разі, якщо є висока імовірність смерті дитини одразу після народження. Глава уряду Матеуш Моравецький закликав опозицію до діалогу й обговорення цієї пропозиції.

Фото: Agencja Gazeta