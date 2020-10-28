Протести у Польщі обвалили рейтинг владної партії

Протести у Польщі обвалили рейтинг владної партії

Опитування
Укрінформ
Урядова Об’єднана правиця зберігає лідерство за рівнем підтримки у польському суспільстві, але останніми днями на тлі протестів її рейтинг обвалився на 12%.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться в опитуванні, проведеному 26-27 жовтня центром Kantar для видання Gazeta Wyborcza.

Рейтинг підтримки Об’єднаної правиці впав з 38% до 26%. Водночас за найбільшу опозиційну політсилу – Громадянську коаліцію - зараз готові проголосувати 24% поляків, за Рух “Польща 2050” – 18%, націоналістичну “Конфедерацію” та Лівицю підтримують по 8% опитаних.

Зазначається, що 73% респондентів не підтримують рішення Конституційного трибуналу Польщі щодо обмеження абортів.

На переконання 66% опитаних, питання про аборти винесено на розгляд Конституційного трибуналу, аби відвернути увагу суспільства від інших тем, зокрема проблеми коронакризи.

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Як повідомлялося, по всій Польщі тривають багатотисячні протести проти рішення Конституційного трибуналу про обмеження абортів.

Судді КТ 22 жовтня визнали, що аборт у разі патології плоду порушує конституційний принцип захисту життя, що пов'язаний з положенням про гідність людини. Таким чином, це положення у законі “Про планування сім’ї, захисту людського плоду й умов можливого переривання вагітності” від 1993 року суперечить конституції.

Це рішення обурило багатьох поляків, які на знак протесту вийшли на вулиці.

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Польське законодавство у питаннях абортів і так було одним з найконсервативніших в Європі. А відтепер вагітність у Польщі можна переривати тільки у разі загрози життю жінки, або якщо вона завагітніла внаслідок зґвалтування чи інцесту.

Фото: Agencja Gazeta

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