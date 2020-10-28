Протести у Польщі обвалили рейтинг владної партії

Урядова Об’єднана правиця зберігає лідерство за рівнем підтримки у польському суспільстві, але останніми днями на тлі протестів її рейтинг обвалився на 12%.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться в опитуванні, проведеному 26-27 жовтня центром Kantar для видання Gazeta Wyborcza.

Рейтинг підтримки Об’єднаної правиці впав з 38% до 26%. Водночас за найбільшу опозиційну політсилу – Громадянську коаліцію - зараз готові проголосувати 24% поляків, за Рух “Польща 2050” – 18%, націоналістичну “Конфедерацію” та Лівицю підтримують по 8% опитаних.

Зазначається, що 73% респондентів не підтримують рішення Конституційного трибуналу Польщі щодо обмеження абортів.

На переконання 66% опитаних, питання про аборти винесено на розгляд Конституційного трибуналу, аби відвернути увагу суспільства від інших тем, зокрема проблеми коронакризи.

Як повідомлялося, по всій Польщі тривають багатотисячні протести проти рішення Конституційного трибуналу про обмеження абортів.

Судді КТ 22 жовтня визнали, що аборт у разі патології плоду порушує конституційний принцип захисту життя, що пов'язаний з положенням про гідність людини. Таким чином, це положення у законі “Про планування сім’ї, захисту людського плоду й умов можливого переривання вагітності” від 1993 року суперечить конституції.

Це рішення обурило багатьох поляків, які на знак протесту вийшли на вулиці.

Польське законодавство у питаннях абортів і так було одним з найконсервативніших в Європі. А відтепер вагітність у Польщі можна переривати тільки у разі загрози життю жінки, або якщо вона завагітніла внаслідок зґвалтування чи інцесту.

Фото: Agencja Gazeta