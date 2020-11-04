У Польщі - найвищі добові показники інфікування і смертності від COVID-19

За минулу добу в Польщі зафіксували 24 692 нові випадки інфікування коронавірусом, померли 373 особи. Ці показники є рекордними в Польщі від початку пандемії COVID-19.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це у Твіттері інформує МОЗ Польщі.

За минулу добу найбільше інфікованих виявлено у Великопольському воєводстві (адміністративний центр Познань) – 3952 та Мазовецькому (Варшава) - 2797 випадків.

За останню добу в Польщі померли 373 пацієнти. Безпосередньо від COVID-19 померли 57 осіб, а 316 - від інших хвороб, ускладнених коронавірусною інфекцією.

Загальна кількість інфікованих у Польщі від початку пандемії становить понад 439 тисяч, більше як 6,4 тисячі померли. Вилікувалися вже майже 169 тисяч осіб.

У лікарнях Польщі наразі перебувають 18 654 особи. Водночас підключено до апаратів ШВЛ 1 625 осіб з коронавірусною інфекцією.

Голова канцелярії прем'єр-міністра Польщі Міхал Дворчик повідомив, що у середу глава уряду Матеуш Моравецький оголосить про нові обмеження у країні у зв’язку з коронавірусом.

Як повідомлялося, станом на 4 листопада вся Польща перебуває у червоній зоні з жорсткими обмеженнями, зокрема забороною масових зібрань більш як п’яти осіб.

По всій Польщі уряд країни створює додаткові тимчасові лікарні для пацієнтів із COVID-19 в усіх 16-ти воєводствах країни.

За даними Worldometer, у світі станом на 12 год. 4 листопада коронавірус зафіксували у 47 926 765 людей, 1 221 852 - померли, 34 400 476 - одужали.

фото: АА