У Польщі від COVID-19 померло чотиримісячне немовля

У Польщі у лікарні міста Катовіце 1 листопада померло 4-місячне немовля, яке стало наймолодшою жертвою коронавірусу в країні.

Про це інформує МОЗ Польщі, передає Укрінформ з посиланням на Onet.

У зв’язку з інфікуванням COVID-19 у лікарні міста Катовіце 1 листопада померло 4-місячне немовля, яке стало наймолодшою жертвою коронавірусу в Польщі. Лікарі наразі не підтвердили, що в дитини могла бути вада серця. До цього, наймолодшою жертвою коронавірусу в Польщі була 18-річна дівчина з Варшави.

За минулу добу в Польщі зафіксовано 19 364 нові випадки інфікування COVID-19, 227 осіб померло. У лікарнях країни перебуває 18 160 інфікованих, з яких 1550 підключені до апаратів штучної вентиляції легень. У лікарнях країни ще є понад 7,7 тис. вільних місць для інфікованих коронавірусом, зокрема 429 місць обладнаних апаратами ШВЛ.

Загалом від початку пандемії у Польщі інфікувалися понад 414 тис. осіб, з яких понад 6,1 тис. померли. Станом на сьогодні в Польщі вилікувалися вже майже 160 тис. осіб.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 3 листопада у світі підтвердили вже майже 47,33 млн випадків COVID-19, із них 1,211 млн летальних. Від коронавірусу одужали 34,036 млн пацієнтів.