У Польщі - найбільша з початку пандемії добова смертність від COVID-19

У Польщі за минулу добу від інфікування коронавірусом померли 445 осіб, що є найвищим показником від початку пандемії COVID-19.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це у Твіттері інформує МОЗ Польщі.

Безпосередньо від COVID-19 померли 58 осіб, а 387 - від інших хвороб, ускладнених коронавірусною інфекцією.

За минулу добу в Польщі зафіксовано 27 086 випадків інфікування коронавірусом. Найбільше інфікованих виявлено у таких воєводствах: Сілезькому (адміністративний центр Катовіце) – 3942, Мазовецькому (Варшава) - 2951, Малопольському (Краків) – 2815.

Упродовж останньої доби у Польщі виконано майже 83 тис. тестів.

Загальна кількість інфікованих у Польщі від початку пандемії становить понад 493 тис., більше як 7,2 тис. померли. Вилікувалися вже понад 188 тис. осіб.

У лікарнях Польщі наразі перебувають 19 479 осіб. Підключені до апаратів ШВЛ 1 703 осіб з коронавірусною інфекцією.

Як інформувалося, від суботи, 7 листопада, у Польщі запроваджуються нові обмеження у зв’язку з пандемією коронавірусу: закриваються заклади культури і торгівлі (крім аптек, продовольчих магазинів), учні 1-3 класів шкіл навчатимуться дистанційно.

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Глава польського уряду Матеш Моравецький не виключив запровадження через один-два тижні повного локдауну в Польщі у разі подальшого погіршення епідеміологічної ситуації.

Станом на 5 листопада вся Польща перебуває у "червоній" зоні з жорсткими обмеженнями, зокрема забороною масових зібрань більш як п’яти осіб.

По всій Польщі уряд країни створює додаткові тимчасові лікарні для пацієнтів із COVID-19 в усіх 16 воєводствах країни. З опівночі тимчасова лікарня на Національному стадіоні у Варшаві почала приймати перших пацієнтів.