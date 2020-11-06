Мер Варшави заборонив націоналістам проводити марш на День незалежності

Мер Варшави Рафал Тшасковський з огляду на складну епідеміологічну ситуацію заборонив націоналістичним силам проводити у День незалежності Польщі, 11 листопада, "Марш незалежності".

Про це мер столиці Польщі написав у Твіттері.

“У зв’язку з негативним рішення санепіду не даю згоду про організацію 11 листопада ініційованого Маршу незалежності. Рішення санітарної інспекції, про яке також просив воєвода, вказує на складну епідеміологічну ситуацію у зв’язку з коронавірусом, особливо у Варшаві і в Мазовецькому воєводстві”, - написав Тшасковський.

В іншому дописі мер Варшави зазначив, що він не може заборонити демонстрації проти абортів у Варшаві, оскільки вони мають характер спонтанних зібрань. За його словами, заборонити ці демонстрації може лише поліція.

Глава польського уряду Матеуш Моравецький раніше також закликав організаторів Маршу незалежності утриматися від його проведення.

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Реагуючи на рішення Тшасковського, один з організаторів Маршу незалежності Роберт Бонкевич написав у Твіттері, що у такому випадку Марш незалежності також буде проведено “спонтанно”.

Як відомо, з 22 жовтня у Польщі тривають масові протести проти рішення Конституційного трибуналу щодо обмеження абортів у країні. 30 жовтня у Варшаві був проведений наймасштабніший марш проти заборони абортів, в якому взяли участь до 100 тис. людей. Одним з його учасників був також і мер Варшави Тшасковський.

Станом на 5 листопада вся Польща перебуває у "червоній" зоні з жорсткими обмеженнями, зокрема забороною масових зібрань більш як п’яти осіб.

За минулу добу у Польщі зафіксовано 27 086 випадків інфікування коронавірусом, померли 445 осіб. Це є найвищим показником смертності від початку пандемії COVID-19.