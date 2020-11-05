Польща може оголосити локдаун вже за тиждень

У Польщі загальний карантин можуть оголосити за тиждень-два, якщо ситуація з COVID-19 не покращиться.

Про це заявив у четвер глава польського уряду Матеуш Моравецький, відкриваючи роботу тимчасової лікарні для інфікованих коронавірусом на Національному стадіоні у Варшаві, передає власний кореспондент Укрінформу.

“Перед нами останній крок, який ми реалізуємо за 7-14 днів, якщо буде така потреба”, - заявив Моравецький.

Він додав, що є шанс уникнути цього, якщо усі дотримуватимуться дисципліни і основних вимог - носитимуть маски, дезінфікуватимуть руки, дотримуватимуться дистанції.

Моравецький підкреслив, що треба знайти в собі сили “перетерпіти ці дуже складні найближчі кілька тижнів”. Він додав, що після цього країна ще певний час житиме у санітарному режимі, але поступово повертатиметься до «розмороження» економіки.

Прем’єр-міністр Польщі додав, що для покращення ситуації необхідно розірвати ланцюг інфікування, знизити мобільність і соціальні контакти людей.

Речник польського уряду Пьотр Мюллер повідомив у четвер, що так званий національний карантин передбачатиме закриття чергових секторів економіки та обмеження пересування людей.

Як повідомлялося, за останню добу в Польщі зафіксовано 27 143 випадки інфікування коронавірусом, що є найвищим показником від початку пандемії COVID-19. Загалом від початку пандемії у Польщі інфікувалися близько півмільйона осіб, більше 6,8 тис. померли.

Від суботи, 7 листопада, у Польщі запроваджуються нові обмеження у зв’язку з пандемією коронавірусу: закриваються заклади культури і торгівлі (крім аптек, продовольчих магазинів), учні 1-3 класів шкіл навчатимуться дистанційно.

Станом на 5 листопада вся Польща перебуває у "червоній" зоні з жорсткими обмеженнями, зокрема забороною масових зібрань більш як п’яти осіб.