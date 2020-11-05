У Польщі за добу - найбільше інфікованих від початку пандемії

Як передає кореспондент Укрінформу, про це у Твіттері інформує МОЗ Польщі.

За минулу добу найбільше інфікованих виявлено у Великопольському воєводстві (адміністративний центр Познань) – 3888, Сілезькому (Катовіце) – 3850 та Мазовецькому (Варшава) - 2932 випадки.

За останню добу в Польщі померли 367 пацієнтів. Безпосередньо від COVID-19 померли 69 осіб, а 298 - від інших хвороб, ускладнених коронавірусною інфекцією.

Упродовж останньої доби у Польщі виконано понад 67 тис. тестів.

Загальна кількість інфікованих у Польщі від початку пандемії становить понад 466 тис., більше як 6,8 тис. померли. Вилікувалися вже понад 177 тис. осіб.

У лікарнях Польщі наразі перебувають 19 114 осіб. Підключені до апаратів ШВЛ 1 615 осіб з коронавірусною інфекцією.

Як інформувалося, від суботи, 7 листопада, у Польщі запроваджуються нові обмеження у зв’язку з пандемією коронавірусу: закриваються заклади культури і торгівлі (крім аптек, продовольчих магазинів), учні 1-3 класів шкіл навчатимуться дистанційно.

Станом на 5 листопада вся Польща перебуває у "червоній" зоні з жорсткими обмеженнями, зокрема забороною масових зібрань більш як п’яти осіб.

По всій Польщі уряд країни створює додаткові тимчасові лікарні для пацієнтів із COVID-19 в усіх 16-ти воєводствах країни.