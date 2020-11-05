Норвегія посилює карантин, щоб уникнути локдауну
Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Local.
Сольберг закликала норвезьку громадськість «якомога більше залишатися вдома та мати якомога менше соціальних контактів».
«У нас немає часу чекати і дивитися, чи достатньо тих заходів, які були запроваджені позаминулого тижня. Ми повинні діяти зараз, щоб уникнути локдауну», - сказала урядовець.
Заходи, оголошені урядом минулого місяця, вже недостатні для боротьби з пандемією, наголосила вона.
Нові обмеження та рекомендації полягають у наступному: не більше 20 осіб мають право відвідувати приватні заходи у громадських місцях. Якщо на закритих заходах немає фіксованої розсадки, допускаються 50 осіб, за фіксованою розсадкою - 200.
Після опівночі починає діяти загальнонаціональна заборона на продаж алкоголю.
Громадянам слід уникати усіх несуттєвих закордонних подорожей. Особи, котрі прибули з «червоних» країн, повинні надати обов'язковий негативний тест на коронавірус.
Нові заходи мають бути переглянуті до Різдва.
Як повідомлялося, за даними сайту Worldometers, станом на ранок 5 листопада у світі виявлено 48,4 млн випадків COVID-19. При цьому 34 674 292 особи одужали, 1 231 026 пацієнтів померли.