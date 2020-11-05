Норвегія посилює карантин, щоб уникнути локдауну

Голова уряду Норвегії Ерна Солберг анонсувала значне посилення коронавірусних обмежень у країні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Local.

Сольберг закликала норвезьку громадськість «якомога більше залишатися вдома та мати якомога менше соціальних контактів».

«У нас немає часу чекати і дивитися, чи достатньо тих заходів, які були запроваджені позаминулого тижня. Ми повинні діяти зараз, щоб уникнути локдауну», - сказала урядовець.

Заходи, оголошені урядом минулого місяця, вже недостатні для боротьби з пандемією, наголосила вона.

Нові обмеження та рекомендації полягають у наступному: не більше 20 осіб мають право відвідувати приватні заходи у громадських місцях. Якщо на закритих заходах немає фіксованої розсадки, допускаються 50 осіб, за фіксованою розсадкою - 200.

Після опівночі починає діяти загальнонаціональна заборона на продаж алкоголю.

Громадянам слід уникати усіх несуттєвих закордонних подорожей. Особи, котрі прибули з «червоних» країн, повинні надати обов'язковий негативний тест на коронавірус.

Нові заходи мають бути переглянуті до Різдва.

Як повідомлялося, за даними сайту Worldometers, станом на ранок 5 листопада у світі виявлено 48,4 млн випадків COVID-19. При цьому 34 674 292 особи одужали, 1 231 026 пацієнтів померли.