У Чехії знову фіксують рекордну кількість нових випадків COVID-19

У Чеській Республіці протягом минулої доби, 4 листопада, зафіксували рекордні 15 729 нових випадків інфікування COVID-19.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на МОЗ країни.

Останніми днями темпи захворюваності дещо сповільнилися завдяки жорстким карантинним обмеженням, які діють з 28 жовтня. Влада аналізуватиме нинішній стрибок. Раніше уряд зазначав, що ситуація в середу та четвер буде визначальною для подальшої стратегії, про яку радитимуться в п’ятницю.

Загалом з 1 березня в республіці підтверджено 378 700 хворих на коронавірус, майже 200 тис. із них уже вилікувалися. Наразі актуально хворими вважаються 174 820 людей, з них госпіталізовані 8300 у тому числі 1244 – в інтенсивній терапії.

Читайте також: Чехія запроваджує нічну комендантську годину

Міністр охорони здоров’я Ян Блатни припускає, що кількість госпіталізованих буде зростатиме в найближчі дні, покращення можна очікувати приблизно через 10 - 14 днів.

З урахуванням загрози нестачі ліжок у чеських лікарнях сусідня Баварія (Німеччина) заявила про готовність зарезервувати 100 місць у своїх клініках для пацієнтів із Чехії.

Республіці допомагають медичним персоналом і медтехнікою ЄС, НАТО та ВООЗ. Кількість хворих медичних працівників у країні перевищує 16 тис.

Читайте також: Чехія і Словаччина просять допомоги НАТО для боротьби з коронавірусом

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 5 листопада кількість хворих на COVID-19 зросла до 48 438 720 осіб.

Фото: CTK Photo/Укрінформ