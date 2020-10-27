Чехія запроваджує нічну комендантську годину

На території Чехії з 28 жовтня почнуть діяти нові жорсткі обмеження.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Роман Примула, передає кореспондент Укрінформу.

За словами міністра, зокрема, діятиме комендантська година з 21.00 до 05.00. Виняток буде зроблено лише для поїздок на роботу, повернення додому, поїздок у надзвичайних ситуаціях, пов’язаних з доглядом за іншими особами.

Водночас домашніх тварин можна буде вигулювати у радіусі 500 метрів від будинку.

Магазини й ринки не працюватимуть у неділю, в інші дні зачинятимуться о 20:00. Обмеження не зачеплять торговельних точок на АЗС, вокзалах тощо.

Скрізь, де є можливість працювати у віддаленому режимі, запроваджується саме така форма роботи.

Наразі заходи запроваджені до 3 листопада, до кінця надзвичайного стану, проте уряд планує звернутися до парламенту з проханням затвердити його продовження.

Тим часом лікарні у Чехії близькі до повної завантаженості. З 162 785 хворих на COVID-19 стаціонарно лікуються 5 613 пацієнтів.

За минулу добу в Чехії зареєстровано 10 273 нові випадки інфікування коронавірусом.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldometer, у світі зафіксовано 43 790 543 випадки коронавірусу, зокрема 1 164 609 летальних, одужали 32 182 737 людей.