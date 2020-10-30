Чехія і Словаччина просять допомоги НАТО для боротьби з коронавірусом

Євроатлантичний центр НАТО з координації допомоги при катастрофах (EADRCC) отримав запити по міжнародну допомогу від Чеської Республіки і Словаччини.

Як повідомляє Укрінформ, така інформація оприлюднена у п’ятницю на сайті Північноатлантичного Альянсу.

«30 жовтня Євроатлантичний центр НАТО з координації допомоги при катастрофах отримав запит по міжнародну допомогу від Чеської Республіки у наданні медичного персоналу для допомоги у боротьбі проти COVID-19. 22 жовтня EADRCC вже отримував інший запит по міжнародну допомогу від Чеської Республіки на постачання 60 медичних вентиляторів (апаратів ШВЛ – ред.)», - йдеться у повідомленні.

У четвер, 29 жовтня, до EADRCC з подібним запитом по міжнародну допомогу звернулася Словацька Республіка з метою протидії поширенню COVID-19.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, на ранок 30 жовтня у світі зареєстрували 45 347 550 випадків коронавірусу. Від інфекції загинули 1 186 388 осіб, 32 995 820 - одужали.