Комендантська година та обов'язкові маски: Кіпр посилює обмеження через COVID-19

На Кіпрі з 6 листопада посилюються карантинні обмеження: запроваджується комендантська година та обов’язковий масковий режим.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Politico з посиланням на уряд Кіпру.

Комендантська година триватиме з 23:00 до 5:00, при цьому заклади харчування та культурні локації зачинятимуться не пізніше 22:30.

Також повідомляється, що маски стануть обов’язковими для осіб віком від 12 років - як у громадських приміщеннях, так і надворі.

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Зазначається, що Кіпр планує дотримуватися нових обмежень щонайменше до кінця листопада, у гіршому разі - до середини січня.

Як повідомлялося, кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 49 мільйонів, серед них 1,238 млн летальних. Вилікувалися понад 34,9 млн осіб.

Фото: ekathimerini.com