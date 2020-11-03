Угорщина запроваджує комендантську годину

Уряд Угорщини посилює карантинні обмеження, зокрема, в країні запроваджується комендантська година.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

З опівночі в Угорщині закриваються бари та розважальні заклади. Такий режим триватиме протягом 90 днів.

За словами голови угорського уряду Віктора Орбана, ці заходи необхідні для запобігання колапсу медичної системи країни.

Крім того, за порушення маскового режиму буде запроваджено суворі штрафи.

При цьому школи залишаться відкритими, як і крамниці та ресторани. Футбольні матчі проходитимуть за присутності глядачів.

Зазначається, що, прагнучи мінімізувати збитки в економіці, угорський уряд досі утримувався від справді суворих карантинних обмежень.

В Угорщині 3 листопада підтверджено 3989 нових випадків коронавірусу, що є найвищим добовим показником від початку епідемії. Кількість померлих від COVID-19 також сягнула до рекордно високого рівня – 84 особи (загалом – 1973).