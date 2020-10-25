В Угорщині за добу - найбільше з початку пандемії випадків COVID-19

В Угорщині вперше з початку епідемії було зафіксовано понад 3 000 нових випадків коронавірусної хвороби протягом доби.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Reuters.

В Угорщині зафіксували 3 149 нових випадків коронавірусу протягом останньої доби, що є найвищим добовим показником від початку пандемії, повідомили в уряді Угорщини.

Загальна кількість випадків захворювання в Угорщині зросла до 59 247, випадків смерті, спричинених хворобою - до 1 425.

Хоча кількість добових випадків коронавірусу в Угорщині різко зростає з кінця серпня, голова уряду Угорщини Віктор Орбан намагається уникнути повторення жорсткого карантину, що призвів до падіння економіки на 13,6% у другому кварталі.

Школи в Угорщині працюють у звичайному режимі, і, окрім закриття кордонів для іноземців, уряд не запроваджував значних обмежень.

Керівник апарату кабінету Орбана Гергелі Гуляс заявив у четвер, що уряд не планує запровадження нових обмежень для припинення розповсюдження коронавірусу.

Як повідомлялося, загалом у всьому світі на COVID-19 захворіли вже 42 952 534 особи. Загинули від коронавірусу 1 154 964 хворих. Водночас одужали 31 674 764 осіб.