Вік не впливає на шанси заразитися COVID-19

Японські науковці виявили, що вік людини не впливає на її схильність до коронавірусної хвороби. Втім, від нього залежить тяжкість перебігу хвороби.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sci Tech Daily.

Як зазначається, розвиток симптомів, прогресування захворювання та смертність все ж залежать від віку людини.

Протягом періоду від спалаху пандемії COVID-19 було зафіксовано велику кількість смертей, і було доведено, що у людей похилого віку непропорційно частіше розвиваються важкі симптоми хвороби та спостерігається вища смертність.

Група науковців з Університету Хоккайдо проаналізувала отримані дані з Японії, Іспанії та Італії, щоб показати, що сприйнятливість людини до нового коронавірусу не залежить від віку, тоді як прогресування захворювання COVID-19, тяжкість перебігу хвороби та смертність, ймовірно, залежать від віку.

Дослідники створили моделі сприйнятливості до інфекції залежно від віку, де перевіряли можливі сценарії захворювань.

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Науковці зробили висновок, що діти, підлітки, дорослі та літні люди при схожих умовах мають ідентичні шанси заразитися коронавірусом.

Як повідомлялося, загалом у всьому світі на COVID-19 захворіли вже 42 952 534 особи. Загинули від коронавірусу 1 154 964 хворих. Водночас одужали 31 674 764 осіб.