У Білорусі арештували вже другого журналіста за день

Суд Фрунзенського району Мінська 2 листопада засудив журналіста БелаПАН Павла Добровольського на 15 діб адміністративного арешту за ч. 1 ст. 23.34 КоАП.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Naviny.by.

Суддя Юлія Близнюк визнала Добровольського винним в участі в «несанкціонованому мітингу» 18 жовтня.

У суді було зазначено, що Добровольський був на акції як журналіст і мав при собі посвідчення співробітника ЗМІ.

Сам Добровольський був затриманий міліцією вдень у п'ятницю, 30 жовтня.

Раніше стало відомо, що суд Партизанського району Мінська засудив на 10 діб фотографа газети «Нови Час» Дмитра Дмитрієва. Сам Дмитрієв був затриманий 1 листопада під час висвітлення в Мінську Маршу проти терору. Стосовно нього склали адміністративні протоколи за непокору вимогам співробітників міліції (ст. 23.4 КоАП) та участь у несанкціонованій акції (ст. 23.34 КоАП).

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.

Євросоюз і Україна заявили, що не визнають його легітимність.

13 жовтня лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська висунула ультиматум, заявивши: якщо влада до 25 жовтня не виконає ряд вимог, «на вулицю вийде вся Білорусь». З 26 жовтня в країні почалася нова хвиля масштабних протестів.

Фото: naviny.by