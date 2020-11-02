У Білорусі арештували вже другого журналіста за день
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Naviny.by.
Суддя Юлія Близнюк визнала Добровольського винним в участі в «несанкціонованому мітингу» 18 жовтня.
У суді було зазначено, що Добровольський був на акції як журналіст і мав при собі посвідчення співробітника ЗМІ.
Сам Добровольський був затриманий міліцією вдень у п'ятницю, 30 жовтня.
Раніше стало відомо, що суд Партизанського району Мінська засудив на 10 діб фотографа газети «Нови Час» Дмитра Дмитрієва. Сам Дмитрієв був затриманий 1 листопада під час висвітлення в Мінську Маршу проти терору. Стосовно нього склали адміністративні протоколи за непокору вимогам співробітників міліції (ст. 23.4 КоАП) та участь у несанкціонованій акції (ст. 23.34 КоАП).
Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.
Євросоюз і Україна заявили, що не визнають його легітимність.
13 жовтня лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська висунула ультиматум, заявивши: якщо влада до 25 жовтня не виконає ряд вимог, «на вулицю вийде вся Білорусь». З 26 жовтня в країні почалася нова хвиля масштабних протестів.
Фото: naviny.by