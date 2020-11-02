У Мінську - марш протесту пенсіонерів

У Мінську на антиурядовий марш у понеділок вийшли пенсіонери.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє TUT.by в Телеграмі.

Учасники маршу пенсіонерів йдуть по проспекту Незалежності з великим прапором і скандують "Випускай!" За повідомленнями очевидців, цей проспект перекрито в районі станцій метро «Площа Перемоги» і «Академія наук».

Зазначається, що учасники маршу в Мінську пройшли Жовтневу площу.

Колону супроводжує автомобіль правоохоронних органів. Інформації про затримання поки немає.

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Раніше правозахисна організація «Весна» заявила, що в Білорусі на акціях протесту 1 листопада затримали близько 310 людей.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка.

Євросоюз і Україна заявили, що не визнають його легітимність.

13 жовтня лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська висунула ультиматум, заявивши: якщо влада до 25 жовтня не виконає ряд вимог, «на вулицю вийде вся Білорусь». З 26 жовтня в країні почалася нова хвиля масштабних протестів.

Фото: TUT.by