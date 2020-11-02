У Мінську - марш протесту пенсіонерів
Як передає Укрінформ, про це повідомляє TUT.by в Телеграмі.
Учасники маршу пенсіонерів йдуть по проспекту Незалежності з великим прапором і скандують "Випускай!" За повідомленнями очевидців, цей проспект перекрито в районі станцій метро «Площа Перемоги» і «Академія наук».
Зазначається, що учасники маршу в Мінську пройшли Жовтневу площу.
Колону супроводжує автомобіль правоохоронних органів. Інформації про затримання поки немає.
Раніше правозахисна організація «Весна» заявила, що в Білорусі на акціях протесту 1 листопада затримали близько 310 людей.
Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка.
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Фото: TUT.by