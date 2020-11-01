У Мінську силовики стріляють у повітря і кидають світлошумові гранати

Під час протидії акції протесту у Мінську силовиками робилися попереджувальні постріли в повітря.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на ТГ-канал «Белсат».

«А ось постріл у повітря, якого «не бачить» офіційний представник мінської міліції», - сказано в повідомленні.

Дійсно, спочатку ГУВС Мінського міськвиконкому заперечувало факти попереджувальних пострілів у повітря, але пізніше визнало їх.

Також, за повідомленням Радио Свабода, силовики використовують світлошумові гранати - на Логойському тракті Мінська.

Як повідомлялося, під час недільної акції «Дзяди - проти терору» у Мінську пройшли затримання на проспекті Незалежності та Волгоградської вулиці під час руху колони протестувальників у Куропати, до кінцевого пункту маршу. У Куропатах вже чергують бригади силовиків.

У Мінську закриті на вхід і вихід три станції метро по маршруту акції: Академія наук, Парк Челюскінців і Московська. Оператори мобільного зв'язку «обмежили» доступ до мобільного Інтернету.

Марш у Мінську проходить під гаслом «Дзяди (день поминання - ред.) проти терору». Учасники попрямували від метро «Парк Челюскінців» в урочище Куропати за МКАДом, де були розстріляні жертви сталінських репресій.

Акції протесту в неділю проходять у різних містах країни. Tut.by повідомляє про затримання в Бресті, Вітебську, Гродно.

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Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка.

Євросоюз і Україна заявили, що не визнають його легітимності.

13 жовтня лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська висунула ультиматум, заявивши: якщо влада до 25 жовтня не виконає низку вимог, «на вулицю вийде вся Білорусь». З 26 жовтня в країні розпочалася нова хвиля масштабних протестів.

Фото: TUT.by