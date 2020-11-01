На марші протесту у Мінську почалися затримання

Під час недільної акції «Дзяди - проти терору» в Мінську пройшли затримання під час руху колони протестувальників на проспекті Незалежності та Волгоградській вулиці.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Tut.by.

«Колона маршу на проспекті Незалежності. У людей у формі автоматична й гладкоствольна зброя. Відбуваються брутальні затримання», - йдеться в повідомленні.

Видання опублікувало фото і відео розгону і затримань на проспекті Незалежності.

Після цього колона протестувальників продовжила свій шлях Волгоградською вулицею. Як повідомляє Радие Свобода, там також розпочалися затримання: «Перші затримання на Волгоградській вулиці, по якій рухалася частина колони. Буси зупинилися біля колони, силовики схопили кількох людей. Багато людей розбіглися по дворах. Силовики рухаються по проїзній частині Волгоградської вулиці».

Як повідомлялося, в місті закриті на вхід і вихід три станції метро по маршруту акції: Академія наук, Парк Челюскінців і Московська. Оператори мобільного зв'язку «обмежили» в Мінську доступ до мобільного Інтернету.

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Марш у Мінську проходить під гаслом «Дзяди (день поминання - ред.) проти терору». Учасники попрямували від метро «Парк Челюскінців» в урочище Куропати за МКАДом, де були розстріляні жертви сталінських репресій.

Акції протесту в неділю проходять у різних містах країни. Tut.by повідомляє про затримання в Бресті, Вітебську, Гродно.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка.

Євросоюз і Україна заявили, що не визнають його легітимності.

13 жовтня лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська висунула ультиматум, заявивши: якщо влада до 25 жовтня не виконає низку вимог, «на вулицю вийде вся Білорусь». З 26 жовтня в країні розпочалася нова хвиля масштабних протестів.