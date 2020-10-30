Кулеба: Консультуємося з Польщею й Литвою з приводу закриття Білоруссю кордонів

Україна проводить консультації з Польщею та Литвою для вироблення належної реакції на рішення влади Білорусі закрити кордони.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в коментарі програмі "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Білорусь сказала, що в них зростає кількість хворих на COVID-19, тому вона обмежує пересування і закриває кордони з трьома сусідніми країнами - Україною, Польщею та Литвою. Із Росією не закрила. Це - їхня офіційна версія. Ми зараз вивчаємо це рішення, консультуємося з Польщею і Литвою для того, щоб відреагувати належним чином", - сказав Кулеба.

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Як повідомляв Укрінформ, пункти пропуску на кордоні з Республікою Білорусь залишаються відкритими, але пропуск до сусідньої країни обмежений у зв'язку з прийнятим учора в Мінську рішенням. Зокрема, білоруські прикордонники не пускають на свою територію громадян України та інших держав.

Пресслужба Держприкордонкомітету Білорусі повідомила у четвер, що країна тимчасово обмежує в'їзд через наземні пункти пропуску окремих категорій фізичних осіб з Латвії, Литви, Польщі та України.