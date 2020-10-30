Литва вручила Білорусі ноту через закриття кордону

У зв'язку з закриттям Білоруссю в четвер кордону посольству країни у Вільнюсі було вручено ноту протесту.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Литви, передає Укрінформ.

«Білорусь у четвер вдень в односторонньому порядку, не проінформувавши Литву і порушивши процедури, передбачені двосторонньою угодою, частково закрила кордон з Литвою», - йдеться у повідомленні про ноту протесту.

У ній зазначено, що цим рішенням було порушено міжурядову угоду Литви та Білорусі про пункти пропуску через державний кордон.

У ноті міститься прохання пояснити дане порушення договору і виключити повторення подібних порушень у майбутньому.

Як повідомляв Укрінформ, пункти пропуску на кордоні з Республікою Білорусь залишаються відкритими, але пропуск у сторону Білорусі обмежений у зв'язку з прийнятим вчора рішенням РБ. Зокрема, білоруські прикордонники не пускають на свою територію громадян України і третіх країн.

Пресслужба Держприкордонкомітету Білорусі повідомила у четвер, що республіка тимчасово обмежує в'їзд на свою територію через наземні пункти пропуску окремих категорій фізичних осіб із Латвії, Литви, Польщі та України.