Білорусь обмежила перетин кордону з Україною в своїх пунктах пропуску.

Про це повідомили кореспонденту Укрінформу у пресслужбі ДПСУ.

«Така інформація надійшла до наших органів від білоруських прикордонників. Починаючи з 18.00 годин за мінським часом», - сказали у пресслужбі.

Зазначається, що білоруської сторони пояснює введення таких обмежень поширенням коронавірусу.

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Наразі не вказується, до якого часу будуть діяти обмеження. Наголошується, що під обмеження не підпадають лише ті громадяни, які їдуть у Білорусь за дипломатичними або службовими паспортами, водії вантажних транспортних засобів, що здійснюють міжнародні перевезення, а також члени поїздних бригад.

Водночас про обмеження, які б стосувались виїзду з Білорусі, не вказано. Обмеження діють тільки на в’їзд до Білорусі, уточнили у пресслужбі.

Як повідомило білоруське видання TUT.BY, кордон Білорусі з Литвою і Польщею раптово закрили - білоруси не можуть повернутися з цих країн додому.

Пізніше з'явилась інформація з пресслужби Державного прикордонного комітету (ЦПК) Білорусі, що Білорусь тимчасово обмежує в'їзд окремих категорій громадян з Латвії, Литви, Польщі та України в зв'язку з епідемічною обстановкою в суміжних країнах.

Як повідомляв Укрінформ, Олександр Лукашенко у четвер наказав закрити державний кордон.