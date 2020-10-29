Лукашенко наказав закрити кордон Білорусі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко, легітимність якого не визнає Євросоюз та Україна, наказав закрити державний кордон.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє БЕЛТА.

«Нам треба сьогодні ще раз подивитися, ми багато зробили, коли я говорив: ми повинні закрити кордон. Закрити кордон - не зробити його залізною завісою, це нікому не потрібно. Кордон - це зона дружби народів. Ви бачите, нам кинули виклик. Яка тут дружба ... Але народи не винні», - сказав Лукашенко.

Він також додав, що офіційний Мінськ завжди був «надійним заслоном для поляків, литовців, латишів і навіть українців на кордоні».

Лукашенко також звернув увагу, що прикордонній тематиці приділяється особлива увага також у зв'язку з поширенням коронавірусу у світі.

"Ви бачите, який спалах (коронавірусу - ред.) скажений стався у рази в Європі. Та й у нас вже зростання під тисячу (нових випадків - ред.). Слава богу, немає шаленого зростання ковід-пневмоній", - зазначив він.

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Як повідомляв Укрінформ, 13 жовтня лідерка білоруської опозиції Світлана Тихоновська висунула ультиматум Олександру Лукашенку. Вона заявила, якщо влада до 25 жовтня не виконає ряд певних вимог, то «на вулиці вийде вся Білорусь».

26 жовтня в країні почався масштабний протест і загальнонаціональний страйк. Працівники деяких підприємств не вийшли на зміни.

У Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка.

ЄС і Україна не визнають легітимність Лукашенка.