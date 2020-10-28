Лукашенко - про жорсткий розгін протестуючих: «Це був мій наказ»

Олександр Лукашенко заявив, що віддав наказ розігнати акцію протесту, яка пройшла в неділю, 25 жовтня, в Мінську.

Про це заявив Лукашенко у виступі від 27 жовтня на СТВ, передає Укрінформ.

«Це був мій наказ для того, щоб убезпечити людей. Почали розкривати квартири, кинулися в ці квартири. Довелося з квартир витягувати цих наркоманів », - сказав він.

Під час протестних акцій, які пройшли 26 жовтня в Білорусі, міліція затримала 523 людини.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.